Почти 2,5 тысячи дронов выпустил враг по Украине, где наступал на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
О боях и потерях РФ на Харьковщине рассказали в сводке за 9 января в Генштабе ВСУ.
На Харьковском направлении россияне четыре раза безуспешно атаковали наши позиции около Волчанска, пишут в ГШ.
Там временем на Купянском – зафиксировали 12 боев.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Загрызово и в направлении Петропавловки», – уточнили в Генштабе.
По всей линии фронта за сутки произошло 192 боестолкновения, оккупанты обстреляли наши позиции 144 раза из РСЗО, выпустили 62 КАБа, а также 2333 дронов-камиказде.
Потери ВС РФ, по информации Генштаба, таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 08:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и потерях РФ на Харьковщине рассказали в сводке за 9 января в Генштабе ВСУ.".