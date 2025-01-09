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Почти 2,5 тысячи дронов выпустил враг по Украине, где наступал на Харьковщине

Украина 08:15   09.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Почти 2,5 тысячи дронов выпустил враг по Украине, где наступал на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

О боях и потерях РФ на Харьковщине рассказали в сводке за 9 января в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении россияне четыре раза безуспешно атаковали наши позиции около Волчанска, пишут в ГШ.

Там временем на Купянском – зафиксировали 12 боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Загрызово и в направлении Петропавловки», – уточнили в Генштабе.

По всей линии фронта за сутки произошло 192 боестолкновения, оккупанты обстреляли наши позиции 144 раза из РСЗО, выпустили 62 КАБа, а также 2333 дронов-камиказде.

Потери ВС РФ, по информации Генштаба, таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 08:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и потерях РФ на Харьковщине рассказали в сводке за 9 января в Генштабе ВСУ.".