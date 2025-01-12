Почти два десятка атак провели войска РФ за сутки на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении военные РФ за минувшие сутки атаковали 18 раз и один раз — на севере Харьковщины, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.
На Харьковском направлении оккупанты без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в направлении Казачьей Лопани.
На Купянском направлении Силы обороны отражали атаки противника неподалеку Голубовки, Синьковки, Степовой Новоселовки и Загрызово.
«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери», — заверили в Генштабе.
Потери врага за минувшие сутки следующие:
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 08:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении военные РФ за минувшие сутки атаковали 18 раз и один раз — на севере Харьковщины, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.".