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Почти два десятка атак провели войска РФ за сутки на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Фронт 08:40   12.01.2025
Елена Нагорная
Почти два десятка атак провели войска РФ за сутки на Харьковщине — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении военные РФ за минувшие сутки атаковали 18 раз и один раз — на севере Харьковщины, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.

На Харьковском направлении оккупанты без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении Силы обороны отражали атаки противника неподалеку Голубовки, Синьковки, Степовой Новоселовки и Загрызово.

«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери», — заверили в Генштабе.

Потери врага за минувшие сутки следующие:

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 08:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении военные РФ за минувшие сутки атаковали 18 раз и один раз — на севере Харьковщины, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.".