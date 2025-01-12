Почти два десятка атак провели войска РФ за сутки на Харьковщине — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении военные РФ за минувшие сутки атаковали 18 раз и один раз — на севере Харьковщины, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.

На Харьковском направлении оккупанты без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении Силы обороны отражали атаки противника неподалеку Голубовки, Синьковки, Степовой Новоселовки и Загрызово.

«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери», — заверили в Генштабе.

Потери врага за минувшие сутки следующие: