“У цьому немає жодних сумнівів”: надійність оборони Харкова оцінив Бутусов

Місто Харків зараз надійно обороняється силами 92-ї ОШБр, 13-ї бригади НГУ “Хартія” та 42-ї ОМБр, зазначив військовий журналіст Юрій Бутусов в огляді ситуації на фронтах на своєму YouTube-каналі.

“І там є достатньо надійна лінія фронту. Наші воїни не дадуть ворогу підійти до Харкова. Харків надійно знаходиться під українським контролем, в українських руках, він у безпеці. На даний момент з такою конфігурацією фронту в цьому немає жодних сумнівів”, – впевнений Бутусов.

Водночас ситуація на Лимано-Куп’янському напрямку, за його словами, є дуже важкою, оскільки на лінії від села Терни Донецької області до села Кругляківка на Харківщині діють одразу дві російські армії, у тому числі перша гвардійська танкова.

“Дуже важкі бої зараз йдуть в районі Кругляківки та Першотравневого. Ворог веде наступ з півночі на Борову і намагається розбити наші війська. Зараз в цьому районі наша 3-тя штурмова бригада намагається усіма силами зупинити російський наступ, завдає ворогу великих втрат. Російські війська намагаються усіма силами прорватися”, – схарактеризував ситуацію Бутусов.

Відео: Юрій Бутусов/YouTube