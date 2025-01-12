“У цьому немає жодних сумнівів”: надійність оборони Харкова оцінив Бутусов
Місто Харків зараз надійно обороняється силами 92-ї ОШБр, 13-ї бригади НГУ “Хартія” та 42-ї ОМБр, зазначив військовий журналіст Юрій Бутусов в огляді ситуації на фронтах на своєму YouTube-каналі.
“І там є достатньо надійна лінія фронту. Наші воїни не дадуть ворогу підійти до Харкова. Харків надійно знаходиться під українським контролем, в українських руках, він у безпеці. На даний момент з такою конфігурацією фронту в цьому немає жодних сумнівів”, – впевнений Бутусов.
Водночас ситуація на Лимано-Куп’янському напрямку, за його словами, є дуже важкою, оскільки на лінії від села Терни Донецької області до села Кругляківка на Харківщині діють одразу дві російські армії, у тому числі перша гвардійська танкова.
“Дуже важкі бої зараз йдуть в районі Кругляківки та Першотравневого. Ворог веде наступ з півночі на Борову і намагається розбити наші війська. Зараз в цьому районі наша 3-тя штурмова бригада намагається усіма силами зупинити російський наступ, завдає ворогу великих втрат. Російські війська намагаються усіма силами прорватися”, – схарактеризував ситуацію Бутусов.
Відео: Юрій Бутусов/YouTube
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 10:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місто Харків зараз надійно обороняється силами 92-ї ОШБр, 13-ї бригади НГУ “Хартія” та 42-ї ОМБр, зазначив військовий журналіст Юрій Бутусов".