«В этом нет никаких сомнений»: надежность обороны Харькова оценил Бутусов
Город Харьков сейчас надежно обороняется силами 92-й ОШБр, 13-й бригады НГУ «Хартия», и 42-й ОМБр, отметил военный журналист Юрий Бутусов в обзоре ситуации на фронтах на своем YouTube-канале.
«И там есть достаточно надежная линия фронта. Наши воины не дадут врагу подойти к Харькову. Харьков надежно находится под украинским контролем, в украинских руках, он в безопасности. На данный момент с такой конфигурацией фронта в этом нет никаких сомнений», — уверен Бутусов.
В то же время ситуация на Лимано-Купянском направлении, по его словам, является очень тяжелой, поскольку на линии от села Терны Донецкой области до села Кругляковка на Харьковщине действуют сразу две российские армии, в том числе первая гвардейская танковая.
«Очень тяжелые бои сейчас идут в районе Кругляковки и Першотравневого. Враг ведет наступление с севера на Боровую и пытается разбить наши войска. Сейчас в этом районе наша 3-я штурмовая бригада пытается всеми силами остановить российское наступление, наносит врагу большие потери. Российские войска пытаются всеми силами прорваться», — охарактеризовал ситуацию Бутусов.
Видео: Юрий Бутусов/YouTube
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Борова, Боровая, Бутусов, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 10:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город Харьков сейчас надежно обороняется силами 92-й ОШБр, 13-й бригады НГУ «Хартия», и 42-й ОМБр, отметил военный журналист Юрий Бутусов".