Одна атака РФ на севере Харьковщины: затишье ли это, ответили в ОТГ «Харьков»

За минувшие сутки россияне один раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в направлении Казачьей Лопани, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Евгений Романов.

«Действительно, мы наблюдаем уменьшение количества вражеских атак на Харьковском направлении, — констатировал Романов. — Обычно они атакуют возле Волчанска и в Волчанске. Сейчас такая попытка была возле Казачьей Лопани. Я думаю, это связано с тем, что они более сосредоточены на других участках фронта и не имеют возможности действовать на Харьковщине… По моему мнению, они больше сосредоточены на правом фланге. Мы наблюдаем постоянное движение войск, но они не снимают свои позиции на Харьковщине. То есть дополнительные силы они, возможно, и перебрасывают. Действительно, они также пополняют и запасы, и текущие потери на Харьковщине. Каких-то очень активных действий мы не наблюдаем».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

За минувшие сутки оккупанты нанесли 45 ударов дронами-камикадзе и совершили 266 обстрелов позиций защитников Украины.

Потери врага составили 55 солдат, из них 12 ликвидированными и 43 ранеными. Также противник потерял уничтоженными и поврежденными 53 единицы вооружения и военной техники, в том числе шесть автомобилей, пять единиц спецтехники и 42 БпЛА. Кроме этого, уничтожены 43 укрытия личного состава.