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«Замов все больше»: на сессии Терехова спрашивали о Резнике, он тоже выступал

Общество 15:41   27.01.2024
Виктория Яковенко
«Замов все больше»: на сессии Терехова спрашивали о Резнике, он тоже выступал

На внеочередной сессии Харьковского горсовета 26 января утвердили нового заместителя мэра Игоря Резника. Некоторые депутаты «интересовались» какими задачами он будет заниматься в городе.

«У нас, чтобы не происходило, но заместителей все больше и больше. Когда у нас количество заместителей будет оптимизировано исходя из потребностей времени? Также у меня вопрос о функциональных обязанностях заместителя», — сказал во время рассмотрения вопроса о назначении нового заместителя мэра депутат Игорь Черняк.

Терехов объяснил, что увеличения заместителей – нет. Он подчеркнул, что Резник возглавляет важный департамент контроля Харьковского горсовета.

«У нас была вакантная должность, я предлагаю утвердить Резника Игоря на эту должность. Кто-то, возможно, не понимает, чем занимается его департамент. Это очень важная должность, очень важное направление работы для нас. Очень важно, чтобы такой человек возглавлял этот департамент и был заместителем», — сказал мэр.

Выступил и сам Резник. Он рассказал, чем занимался на своей должности.

«Основной задачей департамента является: осуществление по поручению городского головы контроля за исполнением его актов, его поручений, содержащих конкретные поручения исполнительным органам ХГС, коммунальным предприятиям. Контроль за исполнением поручений», — сообщил Резник.

«За» его назначение проголосовали 69 депутатов.

Читайте также: У Терехова – новый заместитель: какие его задачи в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 15:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На внеочередной сессии Харьковского горсовета 26 января утвердили нового заместителя мэра Игоря Резника. Некоторые депутаты «интересовались» какими задачами он будет заниматься в городе.".