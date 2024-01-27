«Замов все больше»: на сессии Терехова спрашивали о Резнике, он тоже выступал
На внеочередной сессии Харьковского горсовета 26 января утвердили нового заместителя мэра Игоря Резника. Некоторые депутаты «интересовались» какими задачами он будет заниматься в городе.
«У нас, чтобы не происходило, но заместителей все больше и больше. Когда у нас количество заместителей будет оптимизировано исходя из потребностей времени? Также у меня вопрос о функциональных обязанностях заместителя», — сказал во время рассмотрения вопроса о назначении нового заместителя мэра депутат Игорь Черняк.
Терехов объяснил, что увеличения заместителей – нет. Он подчеркнул, что Резник возглавляет важный департамент контроля Харьковского горсовета.
«У нас была вакантная должность, я предлагаю утвердить Резника Игоря на эту должность. Кто-то, возможно, не понимает, чем занимается его департамент. Это очень важная должность, очень важное направление работы для нас. Очень важно, чтобы такой человек возглавлял этот департамент и был заместителем», — сказал мэр.
Выступил и сам Резник. Он рассказал, чем занимался на своей должности.
«Основной задачей департамента является: осуществление по поручению городского головы контроля за исполнением его актов, его поручений, содержащих конкретные поручения исполнительным органам ХГС, коммунальным предприятиям. Контроль за исполнением поручений», — сообщил Резник.
«За» его назначение проголосовали 69 депутатов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: департамент, заместитель, резник, сесія, сессия, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 15:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На внеочередной сессии Харьковского горсовета 26 января утвердили нового заместителя мэра Игоря Резника. Некоторые депутаты «интересовались» какими задачами он будет заниматься в городе.".