«Заступників все більше»: у Терехова питали про Резніка, він теж виступав

На позачерговій сесії Харківської міськради 26 січня затвердили нового заступника мера Ігоря Резніка. Деякі депутати «цікавились» якими завданням він займатиметься у місті.

«У нас, щоб не відбувалося та де, заступників все більше і більше. Коли у нас кількість заступників буде оптимізована виходячи з потреб часу? Також у мене питання щодо функціональних обов’язків заступника», – сказав під час розгляду питання про призначення нового заступника мера депутат Ігор Черняк.

Терехов пояснив, що збільшення заступників – немає. Він підкреслив, що Резнік очолює важливий департамент контролю Харківської міськради.

«У нас була вакантна посада, я пропоную затвердити Резніка Ігоря на цю посаду. Хтось може не розуміє, чим займається його департамент. Це дуже важлива посада, дуже важливий напрямок роботи для нас. Дуже важливо, щоб така людина очолювала цей департамент і був заступником», – сказав мер.

Виступив і сам Резнік. Він розповів, чим займався на своїй посаді.

«Основним завданням департаменту є: здійснення за дорученням міського голови контролю за виконанням його актів, його доручень, які містять конкретні доручення виконавчим органам ХМР, комунальним підприємствам. Контроль за виконанням доручень», – повідомив Резнік.

«За» його призначення проголосували 69 депутатів.