У Терехова – новий заступник: які його завдання в Харкові

На позачерговій сесії Харківської міської ради 26 січня затвердили нового заступника мера. «За» проголосували 69 депутатів.

Новим заступник став Ігор Резнік – директор департаменту контролю Харківської міськради.

У мерії зазначили, що серед основних завдань, покладених на нового заступника, – здійснення контролю за якістю робіт, пов’язаних з благоустроєм територій, за своєчасним розглядом і належним рівнем виконання звернень, що надходять служби «1562» тощо.

«Завдяки департаменту контролю та його очільнику були виявлені та усунені серйозні порушення. Його робота є ефективною та результативною», – зазначив Терехов.

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