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У Терехова – новий заступник: які його завдання в Харкові

Суспільство 13:02   26.01.2024
Вікторія Яковенко
У Терехова – новий заступник: які його завдання в Харкові Фото: з фейсбуку Ігоря Резніка

На позачерговій сесії Харківської міської ради 26 січня затвердили нового заступника мера. «За» проголосували 69 депутатів.

Новим заступник став Ігор Резнік – директор департаменту контролю Харківської міськради.

У мерії зазначили, що серед основних завдань, покладених на нового заступника, – здійснення контролю за якістю робіт, пов’язаних з благоустроєм територій, за своєчасним розглядом і належним рівнем виконання звернень, що надходять служби «1562» тощо.

«Завдяки департаменту контролю та його очільнику були виявлені та усунені серйозні порушення. Його робота є ефективною та результативною», – зазначив Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 13:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На позачерговій сесії Харківської міської ради 26 січня затвердили нового заступника мера. «За» проголосували 69 депутатів.".