У Терехова – новый заместитель: какие его задачи в Харькове

На внеочередной сессии Харьковского городского совета 26 января утвердили нового заместителя мэра. «За» проголосовали 69 депутатов.

Новым заместитель стал Игорь Резник – директор департамента контроля Харьковского горсовета.

В мэрии отметили, что среди основных задач, возложенных на нового заместителя, — осуществление контроля качества работ, связанных с благоустройством территорий, за своевременным рассмотрением и надлежащим уровнем выполнения обращений, поступающих в службу «1562» и т.д.

«Благодаря департаменту контроля и его руководителю были обнаружены и устранены серьезные нарушения. Его работа эффективна и результативна», — отметил Терехов.

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