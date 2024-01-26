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У Терехова – новый заместитель: какие его задачи в Харькове

Общество 13:02   26.01.2024
Виктория Яковенко
У Терехова – новый заместитель: какие его задачи в Харькове Фото: из Facebook Игоря Резника

На внеочередной сессии Харьковского городского совета 26 января утвердили нового заместителя мэра. «За» проголосовали 69 депутатов.

Новым заместитель стал Игорь Резник – директор департамента контроля Харьковского горсовета.

В мэрии отметили, что среди основных задач, возложенных на нового заместителя, — осуществление контроля качества работ, связанных с благоустройством территорий, за своевременным рассмотрением и надлежащим уровнем выполнения обращений, поступающих в службу «1562» и т.д.

«Благодаря департаменту контроля и его руководителю были обнаружены и устранены серьезные нарушения. Его работа эффективна и результативна», — отметил Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 13:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На внеочередной сессии Харьковского городского совета 26 января утвердили нового заместителя мэра. «За» проголосовали 69 депутатов.".