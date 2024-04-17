Больше не «и.о»: в Харькове официально новый глава горздрава
Директором городского департамента здравоохранения назначен Игорь Кулик.
Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета. По ее данным, Кулик с 14 ноября 2023 исполнял обязанности директора департамента.
Отмечается, что в 2008 году он окончил Харьковский национальный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», а в 2014 году – Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление». В 2015 году получил научную степень кандидата медицинских наук, имеет более 50 научных работ.
С мая 2023 занимал должность медицинского директора по качеству оказания медицинской помощи Городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. О. И. Мещанинова.
Напомним, в конце августа прошлого года по состоянию здоровья с должности директора городского департамента здравоохранения уволился Юрий Сороколат. Он работал в руководстве горздрава с 2006 года. А с 2011 года являлся директором департамента.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: горздрав, департамент, директор, кулик, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директором городского департамента здравоохранения назначен Игорь Кулик.".