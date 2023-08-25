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В Харькове уволился начальник горздрава

Общество 10:30   25.08.2023
Оксана Горун
В Харькове уволился начальник горздрава Фото: пресс-служба ХГС

Директор департамента здравоохранения мэрии в Харькове Юрий Сороколат уволился по состоянию здоровья, сообщил «Kharkiv Today» со ссылкой на вице-мэра Светлану Горбунову-Рубан.

«Он написал в своем заявлении, что он идет по состоянию здоровья, поэтому мы сегодня желаем ему как можно больше здоровья и больше прожить времени, оставаясь активным человеком», — сказала Горбунова-Рубан.

Юрию Сороколату – 63 года. Он работал в руководстве горздрава  с 2006 года. А с 2011-го был директором департамента. Нового директора департамента пока не назначили.

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Ранее в мэрии опровергли слухи о том, что начальником горздрава назначат Богдана Федака — этот бывший чиновник в свое время руководил департаментом здравоохранения ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 10:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор департамента здравоохранения мэрии в Харькове Юрий Сороколат уволился по состоянию здоровья, сообщил «Kharkiv Today» со ссылкой на вице-мэра Светлану Горбунову-Рубан".