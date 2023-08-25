В Харькове уволился начальник горздрава

Директор департамента здравоохранения мэрии в Харькове Юрий Сороколат уволился по состоянию здоровья, сообщил «Kharkiv Today» со ссылкой на вице-мэра Светлану Горбунову-Рубан.

«Он написал в своем заявлении, что он идет по состоянию здоровья, поэтому мы сегодня желаем ему как можно больше здоровья и больше прожить времени, оставаясь активным человеком», — сказала Горбунова-Рубан.

Юрию Сороколату – 63 года. Он работал в руководстве горздрава с 2006 года. А с 2011-го был директором департамента. Нового директора департамента пока не назначили.

Ранее в мэрии опровергли слухи о том, что начальником горздрава назначат Богдана Федака — этот бывший чиновник в свое время руководил департаментом здравоохранения ХОВА.