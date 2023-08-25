У Харкові звільнився начальник міськздоров’я

Директор департаменту охорони здоров’я мерії у Харкові Юрій Сороколат звільнився за станом здоров’я, повідомив “Kharkiv Today” з посиланням на віцемерку Світлану Горбунову-Рубан.

“Він написав у своїй заяві, що він йде за станом здоров’я, тому ми сьогодні бажаємо йому якнайбільше здоров’я і більше прожити часу, залишаючись активною людиною”, – сказала Горбунова-Рубан.

Юрію Сороколату – 63 роки. Він працював у керівництві міськздоров’я з 2006 року. А з 2011 року був директором департаменту. Нового директора департаменту наразі не призначили.

Раніше в мерії спростували чутки про те, що начальником міськздоров’я призначать Богдана Федака – цей колишній чиновник свого часу керував департаментом охорони здоров’я ХОВА.