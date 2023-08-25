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У Харкові звільнився начальник міськздоров’я

Політика 10:30   25.08.2023
Оксана Горун
У Харкові звільнився начальник міськздоров’я

Директор департаменту охорони здоров’я мерії у Харкові Юрій Сороколат звільнився за станом здоров’я, повідомив “Kharkiv Today” з посиланням на віцемерку Світлану Горбунову-Рубан.

“Він написав у своїй заяві, що він йде за станом здоров’я, тому ми сьогодні бажаємо йому якнайбільше здоров’я і більше прожити часу, залишаючись активною людиною”, – сказала Горбунова-Рубан.

Юрію Сороколату – 63 роки. Він працював у керівництві міськздоров’я з 2006 року. А з 2011 року був директором департаменту. Нового директора департаменту наразі не призначили.

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Раніше в мерії спростували чутки про те, що начальником міськздоров’я призначать Богдана Федака – цей колишній чиновник свого часу керував департаментом охорони здоров’я ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 10:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор департаменту охорони здоров’я мерії у Харкові Юрій Сороколат звільнився за станом здоров’я, повідомив “Kharkiv Today” з посиланням на віцемерку Світлану Горбунову-Рубан".