У Харкові звільнився начальник міськздоров’я
Директор департаменту охорони здоров’я мерії у Харкові Юрій Сороколат звільнився за станом здоров’я, повідомив “Kharkiv Today” з посиланням на віцемерку Світлану Горбунову-Рубан.
“Він написав у своїй заяві, що він йде за станом здоров’я, тому ми сьогодні бажаємо йому якнайбільше здоров’я і більше прожити часу, залишаючись активною людиною”, – сказала Горбунова-Рубан.
Юрію Сороколату – 63 роки. Він працював у керівництві міськздоров’я з 2006 року. А з 2011 року був директором департаменту. Нового директора департаменту наразі не призначили.
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Раніше в мерії спростували чутки про те, що начальником міськздоров’я призначать Богдана Федака – цей колишній чиновник свого часу керував департаментом охорони здоров’я ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 10:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор департаменту охорони здоров’я мерії у Харкові Юрій Сороколат звільнився за станом здоров’я, повідомив “Kharkiv Today” з посиланням на віцемерку Світлану Горбунову-Рубан".