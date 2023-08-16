У мерії Харкова спростовують, що Богдан Федак очолить міськздоров’я
Інформація у соцмережах про можливе призначення Богдана Федака керівником департаменту охорони здоров’я Харківської міськради не відповідає дійсності, стверджує директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко.
“Таке призначення не розглядається апріорі. Крім того, подібні кадрові рішення не вимагають ухвалення сесією міськради”, – пише Сидоренко у фейсбуці.
Варто зазначити, що позачергову сесію Харківської міськради призначено на 18 серпня.
Нагадаємо, з квітня 2010 року Богдан Федак обіймав посаду головного лікаря Харківської обласної клінічної лікарні, а до того працював головним лікарем Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені проф. А.І. Мещанінова.
У березні 2018 року МОЗ відмовило Харківській облдержадміністрації у призначенні Федака на посаду керівника управління охорони здоров’я через його кримінальне минуле.
Як повідомляли в МОЗі, у 1995 році Федака заарештували за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених статтями 165 та 172 ККУ у редакції 1960 року (зловживання владою або посадовим становищем та посадове підроблення). Суд визнав його винним у справі, яка фігурувала у ЗМІ як “справа дітей”, та призначив покарання – 2,5 роки позбавлення волі. Верховний суд України підтвердив вирок, проте незабаром Федака було амністовано.
Попри це, у липні 2018-го Федака таки призначили, і він очолював управління охорони здоров’я ХОДА до грудня 2019 року.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У мерії Харкова спростовують, що Богдан Федак очолить міськздоров’я»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 23:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформація у соцмережах про можливе призначення Богдана Федака керівником департаменту охорони здоров’я Харківської міськради не відповідає дійсності, стверджує директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко.".