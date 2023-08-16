Сесія міськради: повторне перейменування колишнього парку Горького і “почесні”

Позачергову сесію Харківської міської ради призначено на п’ятницю, 18 серпня. Як і попередні, вона відбудеться у форматі онлайн.

На порядку денному – 24 питання та блок “Різне”, йдеться у додатку до розпорядження міського голови.

Першим депутати розглянуть питання щодо присвоєння звання “Почесний громадянин міста Харкова”.

Друге питання стосується внесення змін до бюджету міста на поточний рік. Також депутати розглянуть зміни до низки програм, серед яких:

– програма розвитку співробітництва Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2025 роки;

– програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення Харкова на 2021–2025 роки;

– програма розвитку освіти Харкова на 2018 – 2024 роки;

– програма розвитку цивільного захисту, підвищення рівня публічної безпеки та сприяння організації територіальної оборони в Харкові на 2018-2025 роки.

Також депутати знову перейменовуватимуть колишній парк Горького. На сесії міськради 13 червня обранці не підтримали пропозицію перейменувати КП “Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького” на “Центральний парк” та затвердили назву “Центральний парк культури та відпочинку”.

Крім цього, розглянуть перейменування КСП “Харківгорліфт” та припинення діяльності КП “Харківський вагоноремонтний завод” шляхом реорганізації.

Завершать сесію “земельні” питання та розгляд проєкту рішення щодо впорядкування найменувань об’єктів топоніміки.