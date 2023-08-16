В мэрии Харькова опровергают, что Богдан Федак возглавит горздрав

Информация в соцсетях о возможном назначении Богдана Федака руководителем департамента здравоохранения Харьковского горсовета не соответствует действительности, утверждает директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

«Такое назначение не рассматривается априори. Кроме того, подобные кадровые решения не требуют принятия сессией горсовета», — пишет Сидоренко в Facebook.

Стоит отметить, что внеочередная сессия Харьковского горсовета назначена на 18 августа.

Напомним, с апреля 2010 года Богдан Федак занимал должность главврача Харьковской областной клинической больницы, а до того работал главврачом Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи имени проф. А.И. Мещанинова.

В марте 2018 года Минздрав отказал Харьковской облгосадминистрации в назначении Федака на должность руководителя управления здравоохранения из-за его криминального прошлого.

Как сообщали в Минздраве, в 1995 году Федака арестовали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 165 и 172 УКУ в редакции 1960 года (злоупотребление властью или должностным положением и должностной подлог). Суд признал его виновным в деле, которое фигурировало в СМИ как «дело детей», и назначил наказание — 2,5 года лишения свободы. Верховный суд Украины подтвердил приговор, однако вскоре Федак был амнистирован.

Несмотря на это, в июле 2018-го Федака таки назначили, и он возглавлял управление здравоохранения ХОГА по декабрь 2019 года.