Синєгубов хоче призначити заступницею директорку стоматполіклініки – джерело

Начальник ХОВА Олег Синєгубов подав до Офісу Президента документи для призначення ще одного заступника.

Посаду в ХОВА може зайняти Олена Логвінова, повідомило джерело МГ “Об’єктив”. Наразі вона керує міською стоматологічною поліклінікою №7 на Олексіївці в Харкові. Олена Логвінова працює в поліклініці з 2003 року, з 2020-го – на посаді головної лікарки.

За інформацією нашого джерела, майбутня заступниця начальника ХОВА пов’язана з одним із колишніх керівників обласного департаменту охорони здоров’я – Богданом Федаком. Нещодавно в ЗМІ з’явилися чутки про повернення до керівництва охороною здоров’я самого Федака – правда, йшлося про міськздоров’я. У мерії цю інформацію одразу спростували.