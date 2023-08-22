Синєгубов хоче призначити заступницею директорку стоматполіклініки – джерело
Фото: SQ
Начальник ХОВА Олег Синєгубов подав до Офісу Президента документи для призначення ще одного заступника.
Посаду в ХОВА може зайняти Олена Логвінова, повідомило джерело МГ “Об’єктив”. Наразі вона керує міською стоматологічною поліклінікою №7 на Олексіївці в Харкові. Олена Логвінова працює в поліклініці з 2003 року, з 2020-го – на посаді головної лікарки.
За інформацією нашого джерела, майбутня заступниця начальника ХОВА пов’язана з одним із колишніх керівників обласного департаменту охорони здоров’я – Богданом Федаком. Нещодавно в ЗМІ з’явилися чутки про повернення до керівництва охороною здоров’я самого Федака – правда, йшлося про міськздоров’я. У мерії цю інформацію одразу спростували.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 09:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов подав до Офісу Президента документи для призначення ще одного заступника".