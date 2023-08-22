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Синєгубов хоче призначити заступницею директорку стоматполіклініки – джерело

Політика 09:38   22.08.2023
Оксана Горун
Синєгубов хоче призначити заступницею директорку стоматполіклініки – джерело Фото: SQ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов подав до Офісу Президента документи для призначення ще одного заступника.

Посаду в ХОВА може зайняти Олена Логвінова, повідомило джерело МГ “Об’єктив”. Наразі вона керує міською стоматологічною поліклінікою №7 на Олексіївці в Харкові. Олена Логвінова працює в поліклініці з 2003 року, з 2020-го – на посаді головної лікарки.

За інформацією нашого джерела, майбутня заступниця начальника ХОВА пов’язана з одним із колишніх керівників обласного департаменту охорони здоров’я – Богданом Федаком. Нещодавно в ЗМІ з’явилися чутки про повернення до керівництва охороною здоров’я самого Федака – правда, йшлося про міськздоров’я. У мерії цю інформацію одразу спростували.

Читайте також:  МОЗ України відмовилося погодити кандидатуру Богдана Федака на посаду начальника Управління охорони здоров’я Харківської ОДА

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 09:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов подав до Офісу Президента документи для призначення ще одного заступника".