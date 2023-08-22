Live
  • Вт 22.08.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.89
    • 🟢

Синегубов хочет назначить замом директора стоматполиклиники — источник

Политика 09:38   22.08.2023
Оксана Горун
Синегубов хочет назначить замом директора стоматполиклиники — источник Фото: SQ

Начальник ХОВА Олег Синегубов подал в Офис Президента документы для назначения еще одного заместителя.

Должность в ХОВА может занять Елена Логвинова, сообщил источник МГ «Объектив». Сейчас она руководит городской стоматологической поликлиникой №7 на Алексеевке в Харькове. Елена Логвинова работает в поликлинике с 2003 года, с 2020-го – на должности главврача.

По информации нашего источника, будущая замначальника ХОВА связана с одним из бывших руководителей областного департамента здравоохранения — Богданом Федаком. Не так давно в СМИ появились слухи о возвращении к руководству здравоохранением самого Федака — правда, речь шла о горздраве. В мэрии эту информацию тут же опровергли.

Читайте также: Минздрав Украины отказался согласовать кандидатуру Богдана Федака на должность начальника Управления здравоохранения Харьковской ОГА

Автор: Оксана Горун
Популярно
Как россияне врут о происходящем на Купянском направлении: анализ ISW
Как россияне врут о происходящем на Купянском направлении: анализ ISW
22.08.2023, 08:08
На 380 млн грн экс-глава СБУ Харьковщины Дудин подал иск к правоохранителям
На 380 млн грн экс-глава СБУ Харьковщины Дудин подал иск к правоохранителям
21.08.2023, 17:18
В ХОВА определились с комендантским часом в Харькове на праздники
В ХОВА определились с комендантским часом в Харькове на праздники
22.08.2023, 08:53
ВСУ добились тактически значимых успехов на юге — ISW
ВСУ добились тактически значимых успехов на юге — ISW
22.08.2023, 07:39
На юге Харьковщины стихия сегодня срывала крыши и валила деревья (фото)
На юге Харьковщины стихия сегодня срывала крыши и валила деревья (фото)
21.08.2023, 21:39
Пьют алкоголь под окнами в комендантский час: в Харькове жалуются на наливайки
Пьют алкоголь под окнами в комендантский час: в Харькове жалуются на наливайки
22.08.2023, 10:59

Новости по теме:

09:25
Харьковчан предупредили о высокой вероятности ударов РФ в праздники
08:53
В ХОВА определились с комендантским часом в Харькове на праздники
08:15
Ночью россияне дважды обстреляли Харьковщину: женщина оказалась под завалами
20:16
В каком случае начнут принудительную эвакуацию детей с Купянщины — данные ХОВА
15:32
30 жителей вывезли за выходные с Купянщины — Синегубов сообщил о ситуации там

  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов хочет назначить замом директора стоматполиклиники — источник»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 09:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов подал в Офис Президента документы для назначения еще одного заместителя".