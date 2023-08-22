Синегубов хочет назначить замом директора стоматполиклиники — источник
Фото: SQ
Начальник ХОВА Олег Синегубов подал в Офис Президента документы для назначения еще одного заместителя.
Должность в ХОВА может занять Елена Логвинова, сообщил источник МГ «Объектив». Сейчас она руководит городской стоматологической поликлиникой №7 на Алексеевке в Харькове. Елена Логвинова работает в поликлинике с 2003 года, с 2020-го – на должности главврача.
По информации нашего источника, будущая замначальника ХОВА связана с одним из бывших руководителей областного департамента здравоохранения — Богданом Федаком. Не так давно в СМИ появились слухи о возвращении к руководству здравоохранением самого Федака — правда, речь шла о горздраве. В мэрии эту информацию тут же опровергли.
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 09:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов подал в Офис Президента документы для назначения еще одного заместителя".