В Харькове опять сменился руководитель департамента здравоохранения

Как сообщили в мэрии, обязанности директора департамента здравоохранения теперь будет исполнять Виктор Ярмолюк.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов.

«В 1998 году Виктор Ярмолюк окончил Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького с дипломом специалиста по специальности «Лечебное дело», в 2005 году – Донецкий национальный университет (магистратура) по специальности «Менеджмент организаций». Имеет общий стаж работы в медицинских учреждениях и обучение в профильных около 30 лет», – написали в горсовете.

С июля 2023 года он был директором «Областного госпиталя для ветеранов войны» в Святогорске Донецкой области.

Напомним, до этого директором департамента был Игорь Кулик. Хотя официально он возглавил департамент лишь в апреле этого года, исполняющим обязанности его назначили еще в ноябре 2023 года. Ранее директором горздрава был Юрий Сороколат, который работал в руководстве с 2006 года, а с 2011 года возглавлял департамент. Он уволился в конце 2023 года – по состоянию здоровья.