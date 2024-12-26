В Харькове опять сменился руководитель департамента здравоохранения
Как сообщили в мэрии, обязанности директора департамента здравоохранения теперь будет исполнять Виктор Ярмолюк.
Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов.
«В 1998 году Виктор Ярмолюк окончил Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького с дипломом специалиста по специальности «Лечебное дело», в 2005 году – Донецкий национальный университет (магистратура) по специальности «Менеджмент организаций». Имеет общий стаж работы в медицинских учреждениях и обучение в профильных около 30 лет», – написали в горсовете.
С июля 2023 года он был директором «Областного госпиталя для ветеранов войны» в Святогорске Донецкой области.
Напомним, до этого директором департамента был Игорь Кулик. Хотя официально он возглавил департамент лишь в апреле этого года, исполняющим обязанности его назначили еще в ноябре 2023 года. Ранее директором горздрава был Юрий Сороколат, который работал в руководстве с 2006 года, а с 2011 года возглавлял департамент. Он уволился в конце 2023 года – по состоянию здоровья.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: горздрав, міськрада, мэрия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 11:31;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в мэрии, обязанности директора департамента здравоохранения теперь будет исполнять Виктор Ярмолюк. ".