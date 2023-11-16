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В Харькове – новый глава горздрава

Общество 19:08   16.11.2023
Оксана Якушко
В Харькове – новый глава горздрава

В Харькове исполняющим обязанности директора Департамента здравоохранения назначен Игорь Кулик, ранее занимавший должность медицинского директора по качеству оказания медицинской помощи Городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова, сообщает Харьковский горсовет. 

Распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.

Игорь Кулик в 2008 году окончил Харьковский национальный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» и в 2014 году – Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление».

В 2015 году получил научную степень кандидата медицинских наук, имеет более 50 научных работ.

С мая 2023 года занимал должность медицинского директора по качеству оказания медицинской помощи Городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 19:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове исполняющим обязанности директора Департамента здравоохранения назначен Игорь Кулик, ранее занимавший должность медицинского директора по качеству оказания медицинской помощи…".