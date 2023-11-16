В Харькове – новый глава горздрава
В Харькове исполняющим обязанности директора Департамента здравоохранения назначен Игорь Кулик, ранее занимавший должность медицинского директора по качеству оказания медицинской помощи Городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова, сообщает Харьковский горсовет.
Распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.
Игорь Кулик в 2008 году окончил Харьковский национальный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» и в 2014 году – Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление».
В 2015 году получил научную степень кандидата медицинских наук, имеет более 50 научных работ.
С мая 2023 года занимал должность медицинского директора по качеству оказания медицинской помощи Городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова.
Читайте также: В Харькове уволился начальник горздрава
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: горздрав, департамент здравоохранения, Игорь Кулик, Игорь Терехов, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове – новый глава горздрава»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 19:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове исполняющим обязанности директора Департамента здравоохранения назначен Игорь Кулик, ранее занимавший должность медицинского директора по качеству оказания медицинской помощи…".