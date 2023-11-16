У Харкові – новий начальник міського Департаменту охорони здоров’я
У Харкові виконувачем обов’язків директора Департаменту охорони здоров’я призначено Ігоря Кулика, який раніше обіймав посаду медичного директора з якості надання медичної допомоги Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова, повідомляє Харківська міськрада.
Розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.
Ігор Кулик у 2008 році закінчив Харківський національний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа» і в 2014 році – Національну академію держаного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». У 2015 році здобув наукову ступінь кандидата медичних наук, має понад 50 наукових праць.
З травня 2023 року обіймав посаду медичного директора з якості надання медичної допомоги Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: горздрав, департамент здравоохранения, Игорь Кулик, Игорь Терехов, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 19:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові виконувачем обов’язків директора Департаменту охорони здоров’я призначено Ігоря Кулика, який раніше обіймав посаду медичного директора з якості надання медичної допомоги Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова, повідомляє Харківська міськрада. ".