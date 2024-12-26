У Харкові знову змінився керівник департаменту охорони здоров’я

Як повідомили в мерії, обов’язки директора департаменту охорони здоров’я тепер виконуватиме Віктор Ярмолюк.

Відповідне розпорядження підписав мер Ігор Терехов.

“У 1998 році Віктор Ярмолюк закінчив Донецький державний медичний університет ім. М. Горького з дипломом спеціаліста за спеціальністю «Лікувальна справа», у 2005 році – Донецький національний університет (магістратура) за спеціальністю «Менеджмент організацій». Має загальний стаж роботи в медичних установах і навчання в профільних близько 30 років“, – написали у міськраді.

З липня 2023 року він був директором “Обласного шпиталю для ветеранів війни” у Святогірську Донецької області.

Нагадаємо, раніше директором департаменту був Ігор Кулик. Хоча офіційно він очолив департамент лише у квітні цього року, виконувачем обов’язків його призначили ще у листопаді 2023 року. Раніше директором був Юрій Сороколат, який працював у керівництві з 2006 року, а з 2011 року очолював департамент. Він звільнився наприкінці 2023 року – за станом здоров’я.