Більше не «в.о»: у Харкові офіційно новий начальник міськздоров’я

Директором міського департаменту охорони здоров’я призначено Ігоря Кулика.

Відповідне розпорядження підписав мер Ігор Терехов, повідомляє пресслужба Харківської міськради. За її даними, Кулик з 14 листопада 2023 року виконував обов’язки директора департаменту.

Зазначається, що у 2008 році він закінчив Харківський національний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа», а в 2014 році – Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». У 2015 році здобув науковий ступінь кандидата медичних наук, має понад 50 наукових праць.

З травня 2023 року обіймав посаду медичного директора з якості надання медичної допомоги Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова.

Нагадаємо, наприкінці серпня торік за станом здоров’я з посади директора міського департаменту охорони здоров’я звільнився Юрій Сороколат. Він працював у керівництві міськздоров’я з 2006 року. А з 2011 року був директором департаменту.