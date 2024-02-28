Еще один департамент создали в Харьковском горсовете — чем он займется
В Харьковском горсовете появился новый департамент — по благоустройству, восстановлению и реконструкции.
Его создание поддержали сегодня на внеочередной сессии горсовета, передает пресс-служба мэрии.
Как объясняют в пресс-службе, новый департамент — это бывшее управление по строительству, ремонту и реконструкции, которое вывели из состава департамента жилищно-коммунального и переименовали.
«Создание департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции будет способствовать более рациональному использованию средств для восстановления, реконструкции и реставрации объектов жилищно-коммунального и социального назначения», — пишет горсовет.
Напомним, на сессию выносили 25 вопросов и блок «Разное». В частности, депутаты рассматривали изменения в городской бюджет, структуру исполнительных органов горсовета и ряд программ. Также приняли решение о плате за землю — для уменьшения налоговой нагрузки на предпринимателей во время войны. КП «Харьков-Сигнал» получило согласие горсовета на займ от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины» и покупку видеокамер. В связи с личными заявлениями полномочия сложили депутаты Александр Мирошниченко и Юрий Корсунов.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: благоустройство, відновлення, восстановление, департамент, міськрада, реконструкция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 18:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете появился новый департамент — по благоустройству, восстановлению и реконструкции.".