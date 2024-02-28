Еще один департамент создали в Харьковском горсовете — чем он займется

В Харьковском горсовете появился новый департамент — по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Его создание поддержали сегодня на внеочередной сессии горсовета, передает пресс-служба мэрии.

Как объясняют в пресс-службе, новый департамент — это бывшее управление по строительству, ремонту и реконструкции, которое вывели из состава департамента жилищно-коммунального и переименовали.

«Создание департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции будет способствовать более рациональному использованию средств для восстановления, реконструкции и реставрации объектов жилищно-коммунального и социального назначения», — пишет горсовет.

Напомним, на сессию выносили 25 вопросов и блок «Разное». В частности, депутаты рассматривали изменения в городской бюджет, структуру исполнительных органов горсовета и ряд программ. Также приняли решение о плате за землю — для уменьшения налоговой нагрузки на предпринимателей во время войны. КП «Харьков-Сигнал» получило согласие горсовета на займ от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины» и покупку видеокамер. В связи с личными заявлениями полномочия сложили депутаты Александр Мирошниченко и Юрий Корсунов.