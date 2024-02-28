«Чтобы люди оставались»: в Харькове приняли ряд решений, связанных с налогами

На внеочередной сессии Харьковского горсовета депутаты приняли решение о некоторых вопросах платы за землю. Это сделали для уменьшения налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования во время войны, сообщили в мэрии.

В частности, депутаты ввели временные льготные ставки по наиболее пострадавшим земельным участкам, в частности, тем, на которых расположены объекты промышленности, административные, офисные, складские здания и гостиницы, а также относительно земель, предоставленных в пользование для строительства и реконструкции объектов. В зависимости от вида использования участков ставки снижены на 30-50%.

«Кроме того, было продлено применение льгот по уменьшению земельного налога и арендной платы за земельные участки, на которых расположены поврежденные объекты недвижимого имущества, на 30, 60 и 99% в зависимости от категории повреждений. Согласно решению такие льготы будут действовать до 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение (ранее период применения льгот определялся с 1 января по 31 декабря 2023 года)», — добавили в мэрии.

Также физлиц освободили от земельного налога и арендной платы за пользование земельными участками, занятыми жилищной застройкой (частные домовладения), с 1 января 2023 по 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение. Такую льготу получили 24 тысячи жителей Харькова.

«Нужен стимул, чтобы люди оставались в Харькове, чтобы работали производства, возвращались предприниматели. Если нужно еще снизить налоговые ставки для некоторых видов деятельности, мы это сделаем. Для нас очень важно, чтобы бизнес мог работать», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов во время сессии.