«Щоб люди залишалися»: у Харкові ухвалили низку рішень, пов’язаних з податками

На позачерговій сесії Харківської міськради депутати ухвалили рішення про деякі питання плати за землю. Це зробили для зменшення податкового навантаження на суб’єкти господарювання під час війни, повідомили у мерії.

Зокрема, депутати ввели тимчасові пільгові ставки щодо найбільш постраждалих земельних ділянок, зокрема, тих, на яких розташовані об’єкти промисловості, адміністративні, офісні, складські будівлі та готелі, а також щодо земель, які надані в користування для будівництва та реконструкції об’єктів. Залежно від виду користування ділянок ставки знижені на 30-50%.

«Крім того, було подовжене застосування пільг щодо зменшення земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, на яких розташовані пошкоджені об’єкти нерухомого майна, на 30, 60 та 99% залежно від категорії пошкоджень. Згідно з рішенням, такі пільги діятимуть до 31 грудня року, в якому буде припинений або скасований воєнний стан (раніше період застосування пільг визначався з 1 січня по 31 грудня 2023 року)», – додали в мерії.

Також фізосіб звільнили від земельного податку та орендної плати за користування земельними ділянками, зайнятими житловою забудовою (приватні домоволодіння), з 1 січня 2023 року по 31 грудня року, в якому буде припинений воєнний стан. Таку пільгу отримали 24 тисячі жителів Харкова.

«Потрібен стимул, щоб люди залишалися в Харкові, щоб працювали виробництва, поверталися підприємці. Якщо потрібно буде ще знизити податкові ставки для деяких видів діяльності, ми це зробимо. Для нас дуже важливо, щоб бізнес мав можливість працювати», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов під час сесії.