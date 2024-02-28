«Щоб люди залишалися»: у Харкові ухвалили низку рішень, пов’язаних з податками
На позачерговій сесії Харківської міськради депутати ухвалили рішення про деякі питання плати за землю. Це зробили для зменшення податкового навантаження на суб’єкти господарювання під час війни, повідомили у мерії.
Зокрема, депутати ввели тимчасові пільгові ставки щодо найбільш постраждалих земельних ділянок, зокрема, тих, на яких розташовані об’єкти промисловості, адміністративні, офісні, складські будівлі та готелі, а також щодо земель, які надані в користування для будівництва та реконструкції об’єктів. Залежно від виду користування ділянок ставки знижені на 30-50%.
«Крім того, було подовжене застосування пільг щодо зменшення земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, на яких розташовані пошкоджені об’єкти нерухомого майна, на 30, 60 та 99% залежно від категорії пошкоджень. Згідно з рішенням, такі пільги діятимуть до 31 грудня року, в якому буде припинений або скасований воєнний стан (раніше період застосування пільг визначався з 1 січня по 31 грудня 2023 року)», – додали в мерії.
Також фізосіб звільнили від земельного податку та орендної плати за користування земельними ділянками, зайнятими житловою забудовою (приватні домоволодіння), з 1 січня 2023 року по 31 грудня року, в якому буде припинений воєнний стан. Таку пільгу отримали 24 тисячі жителів Харкова.
«Потрібен стимул, щоб люди залишалися в Харкові, щоб працювали виробництва, поверталися підприємці. Якщо потрібно буде ще знизити податкові ставки для деяких видів діяльності, ми це зробимо. Для нас дуже важливо, щоб бізнес мав можливість працювати», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов під час сесії.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 15:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На позачерговій сесії Харківської міськради депутати ухвалили рішення про деякі питання плати за землю. Це зробили для зменшення податкового навантаження на суб’єкти господарювання під час війни, повідомили у мерії.".