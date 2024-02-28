Ще один департамент створили в Харківській міськраді – чим він займеться

У Харківській міськраді з’явився новий департамент – з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Його створення підтримали сьогодні на позачерговій сесії міськради, повідомляє пресслужба мерії.

Як пояснюють у пресслужбі, новий департамент – це колишнє управління з будівництва, ремонту та реконструкції, яке вивели зі складу департаменту житлово-комунального господарства та перейменували.

“Створення департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції сприятиме більш раціональному використанню коштів для відбудови, реконструкції та реставрації об’єктів житлово-комунального та соціального призначення“, – пише міськрада.

Нагадаємо, на сесію виносили 25 питань та блок «Різне». Зокрема, депутати розглядали зміни до міського бюджету, структури виконавчих органів міськради та низки програм. Також ухвалили рішення про плату за землю – для зменшення податкового навантаження на підприємців під час війни. КП «Харків-Сигнал» отримало згоду міськради на позику від Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України» та купівлю відеокамер. У зв’язку з особистими заявами повноваження склали депутати Олександр Мирошниченко та Юрій Корсунов. Новим депутатом став Василь Кухар.