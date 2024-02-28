Відеокамери для стеження за вуличним рухом у Харкові куплять за рахунок позики

КП «Харків-Сигнал» отримало згоду міськради на позику від Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України» та купівлю відеокамер.

Таке рішення ухвалили 28 лютого на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Це дозволить покращити стан безпеки дорожнього руху на вулицях міста, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

За кошти позики куплять, зокрема, відеокамери для створення автоматизованої системи регулювання дорожнього руху, сервери із системою безперебійного живлення. Це дозволить регулювати затори на дорогах та сприятиме безпеці дорожнього руху загалом.

Для модернізації Диспетчерського центру моніторингу та контролю руху КП «Харків-Сигнал» отримає позику у розмірі 5,9 млн євро.