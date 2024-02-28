Видеокамеры для слежения за уличным движением в Харькове купят за счет займа

КП «Харьков-Сигнал» получило согласие горсовета на заем от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины» и покупку видеокамер.

Такое решение приняли 28 февраля на внеочередной сессии Харьковского городского совета.

Это позволит улучшить состояние безопасности дорожного движения на улицах города, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

За средства займа купят, в частности, видеокамеры для создания автоматизированной системы регулирования дорожного движения, серверы с системой бесперебойного питания. Это позволит регулировать заторы на дорогах и будет способствовать безопасности дорожного движения в целом.

Для модернизации Диспетчерского центра мониторинга и контроля движения КП «Харьков-Сигнал» получит заем в размере 5,9 млн евро.