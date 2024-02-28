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Видеокамеры для слежения за уличным движением в Харькове купят за счет займа

Общество 14:45   28.02.2024
Оксана Якушко
Видеокамеры для слежения за уличным движением в Харькове купят за счет займа

КП «Харьков-Сигнал» получило согласие горсовета на заем от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины» и покупку видеокамер.

Такое решение приняли 28 февраля на внеочередной сессии Харьковского городского совета.

Это позволит улучшить состояние безопасности дорожного движения на улицах города, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

За средства займа купят, в частности, видеокамеры для создания автоматизированной системы регулирования дорожного движения, серверы с системой бесперебойного питания. Это позволит регулировать заторы на дорогах и будет способствовать безопасности дорожного движения в целом.

Для модернизации Диспетчерского центра мониторинга и контроля движения КП «Харьков-Сигнал» получит заем в размере 5,9 млн евро.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 14:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьков-Сигнал» получило согласие горсовета на заем от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины» и покупку видеокамер.".