Видеокамеры для слежения за уличным движением в Харькове купят за счет займа
КП «Харьков-Сигнал» получило согласие горсовета на заем от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины» и покупку видеокамер.
Такое решение приняли 28 февраля на внеочередной сессии Харьковского городского совета.
Это позволит улучшить состояние безопасности дорожного движения на улицах города, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
За средства займа купят, в частности, видеокамеры для создания автоматизированной системы регулирования дорожного движения, серверы с системой бесперебойного питания. Это позволит регулировать заторы на дорогах и будет способствовать безопасности дорожного движения в целом.
Для модернизации Диспетчерского центра мониторинга и контроля движения КП «Харьков-Сигнал» получит заем в размере 5,9 млн евро.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: банк, видеокамера, дорога, займ, уличное движение, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 14:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьков-Сигнал» получило согласие горсовета на заем от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины» и покупку видеокамер.".