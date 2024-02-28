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Два депутати пішли з Харківської міськради

Суспільство 13:27   28.02.2024
Вікторія Яковенко
Два депутати пішли з Харківської міськради

Два депутати Харківської міської ради достроково склали свої повноваження, повідомила пресслужба мерії.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради 28 лютого.

«Так, у зв’язку з особистими заявами повноваження припинили Олександр Мирошниченко та Юрій Корсунов, яких у 2020 році було обрано депутатами Харківської міської ради від політичних партій «Блок Кернеса – Успішний Харків» та «Європейська солідарність», відповідно», – зазначили у мерії.

Мирошниченко був секретарем постійної комісії з питань екологічної політики, а Корсунов – секретарем постійної комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 13:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два депутати Харківської міської ради достроково склали свої повноваження, повідомила пресслужба мерії.".