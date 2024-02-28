Понад 47 млн грн – на армію та безпеку: зміни у бюджеті Харкова

До бюджету Харкова на 2024 рік внесли зміни. Рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії Харківської міськради 28 лютого.

«Зміни обумовлені необхідністю фінансування додаткових заходів у рамках «Комплексної Програми розвитку цивільного захисту, підвищення рівня громадської безпеки та забезпечення заходів щодо підготовки територіальної оборони Харківської громади на 2018-2025 роки», – повідомили у Харківській міськраді.

Там додали, що за рахунок залишку бюджетних коштів збільшили видатки на:

🔹підвищення рівня безпеки в місті та надання допомоги військовим частинам – на 47,5 млн грн,

🔹функціонування систем тепло- та водопостачання – на 32,9 млн грн,

🔹ремонт та реконструкцію трамвайних колій, контактних мереж, доріг – на 28,9 млн грн,

🔹відновлення житла – на 13,8 млн грн.