Понад 47 млн грн – на армію та безпеку: зміни у бюджеті Харкова
До бюджету Харкова на 2024 рік внесли зміни. Рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії Харківської міськради 28 лютого.
«Зміни обумовлені необхідністю фінансування додаткових заходів у рамках «Комплексної Програми розвитку цивільного захисту, підвищення рівня громадської безпеки та забезпечення заходів щодо підготовки територіальної оборони Харківської громади на 2018-2025 роки», – повідомили у Харківській міськраді.
Там додали, що за рахунок залишку бюджетних коштів збільшили видатки на:
🔹підвищення рівня безпеки в місті та надання допомоги військовим частинам – на 47,5 млн грн,
🔹функціонування систем тепло- та водопостачання – на 32,9 млн грн,
🔹ремонт та реконструкцію трамвайних колій, контактних мереж, доріг – на 28,9 млн грн,
🔹відновлення житла – на 13,8 млн грн.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: армия, безопасность, бюджет, город, депутаты, изменения, міськрада, ссесия, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 13:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До бюджету Харкова на 2024 рік внесли зміни. Рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії Харківської міськради 28 лютого.".