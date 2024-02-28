Более 47 млн грн – на армию и безопасность: изменения в бюджете Харькова
В бюджет Харькова на 2024 год были внесены изменения. Решение приняли депутаты на внеочередной сессии Харьковского горсовета 28 февраля.
«Изменения обусловлены необходимостью финансирования дополнительных мер в рамках «Комплексной Программы развития гражданской защиты, повышения уровня общественной безопасности и обеспечения мер по подготовке территориальной обороны Харьковской громады на 2018-2025 годы», — сообщили в Харьковском горсовете.
Там добавили, что за счет остатка бюджетных средств увеличили расходы на:
🔹повышение уровня безопасности в городе и оказание помощи военным частям – на 47,5 млн грн,
🔹функционирование систем тепло- и водоснабжения – на 32,9 млн грн,
🔹ремонт и реконструкцию трамвайных путей, контактных сетей, дорог – на 28,9 млн грн,
🔹восстановление жилья – на 13,8 млн грн.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: армия, безопасность, бюджет, город, депутаты, изменения, міськрада, ссесия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 13:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В бюджет Харькова на 2024 год были внесены изменения. Решение приняли депутаты на внеочередной сессии Харьковского горсовета 28 февраля.".