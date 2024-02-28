Более 47 млн грн – на армию и безопасность: изменения в бюджете Харькова

В бюджет Харькова на 2024 год были внесены изменения. Решение приняли депутаты на внеочередной сессии Харьковского горсовета 28 февраля.

«Изменения обусловлены необходимостью финансирования дополнительных мер в рамках «Комплексной Программы развития гражданской защиты, повышения уровня общественной безопасности и обеспечения мер по подготовке территориальной обороны Харьковской громады на 2018-2025 годы», — сообщили в Харьковском горсовете.

Там добавили, что за счет остатка бюджетных средств увеличили расходы на:

🔹повышение уровня безопасности в городе и оказание помощи военным частям – на 47,5 млн грн,

🔹функционирование систем тепло- и водоснабжения – на 32,9 млн грн,

🔹ремонт и реконструкцию трамвайных путей, контактных сетей, дорог – на 28,9 млн грн,

🔹восстановление жилья – на 13,8 млн грн.