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Два депутата ушли из Харьковского горсовета

Общество 13:27   28.02.2024
Виктория Яковенко
Два депутата ушли из Харьковского горсовета

Два депутата Харьковского городского совета досрочно сдали свои полномочия, сообщила пресс-служба мэрии.

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии горсовета 28 февраля.

«Так, в связи с личными заявлениями полномочия прекратили Александр Мирошниченко и Юрий Корсунов, которые в 2020 году были избраны депутатами Харьковского городского совета от политических партий «Блок Кернеса – Успешный Харьков» и «Европейская солидарность», соответственно», — отметили в мэрии.

Мирошниченко был секретарем постоянной комиссии по вопросам экологической политики, а Корсунов – секретарем постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 13:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два депутата Харьковского городского совета досрочно сдали свои полномочия, сообщила пресс-служба мэрии.".