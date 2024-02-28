Два депутата ушли из Харьковского горсовета
Два депутата Харьковского городского совета досрочно сдали свои полномочия, сообщила пресс-служба мэрии.
Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии горсовета 28 февраля.
«Так, в связи с личными заявлениями полномочия прекратили Александр Мирошниченко и Юрий Корсунов, которые в 2020 году были избраны депутатами Харьковского городского совета от политических партий «Блок Кернеса – Успешный Харьков» и «Европейская солидарность», соответственно», — отметили в мэрии.
Мирошниченко был секретарем постоянной комиссии по вопросам экологической политики, а Корсунов – секретарем постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 13:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два депутата Харьковского городского совета досрочно сдали свои полномочия, сообщила пресс-служба мэрии.".