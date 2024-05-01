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Мобилизация вместо гражданской защиты: в Харькове новый департамент в мэрии

Политика 07:20   01.05.2024
Оксана Горун
Мобилизация вместо гражданской защиты: в Харькове новый департамент в мэрии

В Харькове внесли изменения в структуру исполнительных органов горсовета. В частности, в названии одного из департаментов появилось слово «мобилизация».

«Департамент по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты был переименован в Департамент по взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работы. Кроме того, была прекращена деятельность Управления гражданской защиты Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты. Это связано с передачей полномочий по гражданской защите Департаменту чрезвычайных ситуаций, который был создан в январе 2024 года», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Соответствующее решение приняли депутаты Харьковского горсовета на сессии 30 апреля.

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Напомним, на той же сессии депутаты распределили более 1 млрд грн, поступившие в город из госбюджета, отменили ряд налогов для бизнеса, назначили нового заместителя мэру Терехову, установили жилищные нормы для содержания животных в Харькове и так далее.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 07:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове внесли изменения в структуру исполнительных органов горсовета. В частности, в названии одного из департаментов появилось слово «мобилизация»".