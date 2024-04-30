Два харьковчанина 35 и 28 лет сядут на три года за уклонение от мобилизации

О приговорах суда, вынесенных жителям Харькова за уклонение, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Суд признал виновными двух мужчин в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы», — проинформировали в ведомстве.

Осужденные — двое харьковчан в возрасте 35 и 28 лет. По данным прокуратуры, обоих по результатам военно-врачебной комиссии признали годными к прохождению службы.

«Однако в дальнейшем, получив боевые повестки в январе и феврале этого года соответственно, они в Слободской ОРТЦК и СП не явились», — отметили прокуроры.

Оба мужчины признали свою вину и заявили, что осознавали ответственность за неявку в сборные пункты территориального центра комплектования. Решения по их делам вынес Коминтерновский райсуд Харькова. Сейчас длится срок на подачу апелляции.