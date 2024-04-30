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Два харьковчанина 35 и 28 лет сядут на три года за уклонение от мобилизации

Общество 09:37   30.04.2024
Оксана Горун
Два харьковчанина 35 и 28 лет сядут на три года за уклонение от мобилизации

О приговорах суда, вынесенных жителям Харькова за уклонение, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Суд признал виновными двух мужчин в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы», — проинформировали в ведомстве.

Осужденные — двое харьковчан в возрасте 35 и 28 лет. По данным прокуратуры, обоих по результатам военно-врачебной комиссии признали годными к прохождению службы.

«Однако в дальнейшем, получив боевые повестки в январе и феврале этого года соответственно, они в Слободской ОРТЦК и СП не явились», — отметили прокуроры.

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Оба мужчины признали свою вину и заявили, что осознавали ответственность за неявку в сборные пункты территориального центра комплектования. Решения по их делам вынес  Коминтерновский райсуд Харькова. Сейчас длится срок на подачу апелляции.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 09:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О приговорах суда, вынесенных жителям Харькова за уклонение, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры".