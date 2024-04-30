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Два харків’янина 35 і 28 років сядуть на три роки за ухилення від мобілізації

Суспільство 09:37   30.04.2024
Оксана Горун
Два харків’янина 35 і 28 років сядуть на три роки за ухилення від мобілізації

Про вироки суду, що винесені мешканцям Харкова за ухилення, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Суд визнав винними двох чоловіків в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Їм призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі”, – поінформували у відомстві.

Засуджені – двоє харків’ян віком 35 та 28 років. За даними прокуратури, обох за наслідками військово-лікарської комісії визнали придатними до проходження служби.

“Однак надалі, отримавши бойові повістки в січні та лютому цього року відповідно, вони до Слобідського ОРТЦК та СП не з’явилися”, – зазначили прокурори.

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Обидва чоловіки визнали свою провину та заявили, що усвідомлювали відповідальність за неявку до збірних пунктів територіального центру комплектування. Рішення щодо їх справ виніс Комінтернівський райсуд Харкова. Наразі триває термін на подання апеляції.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 09:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про вироки суду, що винесені мешканцям Харкова за ухилення, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури".