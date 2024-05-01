Мобілізація замість цивільного захисту: у Харкові новий департамент у мерії
У Харкові внесли зміни до структури виконавчих органів міськради. Зокрема у назві одного з департаментів з’явилося слово “мобілізація”.
“Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту був перейменований на Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи. Крім того, була припинена діяльність Управління цивільного захисту Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту. Це пов’язано з передачею повноважень щодо цивільного захисту до Департаменту надзвичайних ситуацій, який був створений у січні 2024 року”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.
Відповідне рішення ухвалили депутати міськради на сесії 30 квітня.
Читайте також: Два харків’яни 35 та 28 років сядуть на три роки за ухилення від мобілізації
Нагадаємо, на тій само сесії депутати розподілили понад 1 млрд грн, що надійшли до міста з держбюджету, скасували низку податків для бізнесу, призначили нового заступника меру Терехову, встановили житлові норми для утримання тварин у Харкові тощо.
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Харків; Теги: департамент, міськрада, мерія, мобілізація, новини Харкова, сесія;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Мобілізація замість цивільного захисту: у Харкові новий департамент у мерії»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 07:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові внесли зміни до структури виконавчих органів міськради. Зокрема у назві одного з департаментів з’явилося слово “мобілізація”".