Мобілізація замість цивільного захисту: у Харкові новий департамент у мерії

У Харкові внесли зміни до структури виконавчих органів міськради. Зокрема у назві одного з департаментів з’явилося слово “мобілізація”.

“Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту був перейменований на Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи. Крім того, була припинена діяльність Управління цивільного захисту Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту. Це пов’язано з передачею повноважень щодо цивільного захисту до Департаменту надзвичайних ситуацій, який був створений у січні 2024 року”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Відповідне рішення ухвалили депутати міськради на сесії 30 квітня.

Нагадаємо, на тій само сесії депутати розподілили понад 1 млрд грн, що надійшли до міста з держбюджету, скасували низку податків для бізнесу, призначили нового заступника меру Терехову, встановили житлові норми для утримання тварин у Харкові тощо.