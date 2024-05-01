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Мобілізація замість цивільного захисту: у Харкові новий департамент у мерії

Політика 07:20   01.05.2024
Оксана Горун
Мобілізація замість цивільного захисту: у Харкові новий департамент у мерії

У Харкові внесли зміни до структури виконавчих органів міськради. Зокрема у назві одного з департаментів з’явилося слово “мобілізація”.

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту був перейменований на Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи. Крім того, була припинена діяльність Управління цивільного захисту Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту. Це пов’язано з передачею повноважень щодо цивільного захисту до Департаменту надзвичайних ситуацій, який був створений у січні 2024 року”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Відповідне рішення ухвалили депутати міськради на сесії 30 квітня.

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Нагадаємо, на тій само сесії депутати розподілили понад 1 млрд грн, що надійшли до міста з держбюджету, скасували низку податків для бізнесу, призначили нового заступника меру Терехову, встановили житлові норми для утримання тварин у Харкові тощо.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 07:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові внесли зміни до структури виконавчих органів міськради. Зокрема у назві одного з департаментів з’явилося слово “мобілізація”".