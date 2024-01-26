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В Харьковском горсовете – новый департамент: будет оповещать об угрозе ЧС

Общество 13:57   26.01.2024
Виктория Яковенко
В Харьковском горсовете – новый департамент: будет оповещать об угрозе ЧС Фото: Харьковский горсовет

Решение о создании департамента чрезвычайных ситуаций приняли во время внеочередной сессии Харьковского горсовета 26 января.

«Департамент будет оповещать и информировать органы управления, силы гражданской защиты, руководящий состав и население о возникновении или угрозе чрезвычайной ситуации военного, природного, техногенного и социального характера», — сообщили в Харьковском горсовете.

Работники департамента должны круглосуточно обеспечивать системы сбора, обработки, обобщения и анализа информации о чрезвычайных ситуациях на территории города.

«В частности, они будут выезжать на места возникновения таких ситуаций с привлечением аварийных бригад коммунальных предприятий для оперативного устранения последствий и взаимодействия с подразделениями Нацполиции, Центра экстренной медицинской помощи и другими службами», — добавили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 13:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решение о создании департамента чрезвычайных ситуаций приняли во время внеочередной сессии Харьковского горсовета 26 января.".