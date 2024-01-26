В Харьковском горсовете – новый департамент: будет оповещать об угрозе ЧС

Решение о создании департамента чрезвычайных ситуаций приняли во время внеочередной сессии Харьковского горсовета 26 января.

«Департамент будет оповещать и информировать органы управления, силы гражданской защиты, руководящий состав и население о возникновении или угрозе чрезвычайной ситуации военного, природного, техногенного и социального характера», — сообщили в Харьковском горсовете.

Работники департамента должны круглосуточно обеспечивать системы сбора, обработки, обобщения и анализа информации о чрезвычайных ситуациях на территории города.

«В частности, они будут выезжать на места возникновения таких ситуаций с привлечением аварийных бригад коммунальных предприятий для оперативного устранения последствий и взаимодействия с подразделениями Нацполиции, Центра экстренной медицинской помощи и другими службами», — добавили в мэрии.