В Харьковском горсовете – новый департамент: будет оповещать об угрозе ЧС
Решение о создании департамента чрезвычайных ситуаций приняли во время внеочередной сессии Харьковского горсовета 26 января.
«Департамент будет оповещать и информировать органы управления, силы гражданской защиты, руководящий состав и население о возникновении или угрозе чрезвычайной ситуации военного, природного, техногенного и социального характера», — сообщили в Харьковском горсовете.
Работники департамента должны круглосуточно обеспечивать системы сбора, обработки, обобщения и анализа информации о чрезвычайных ситуациях на территории города.
«В частности, они будут выезжать на места возникновения таких ситуаций с привлечением аварийных бригад коммунальных предприятий для оперативного устранения последствий и взаимодействия с подразделениями Нацполиции, Центра экстренной медицинской помощи и другими службами», — добавили в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: департамент, міськрада, сесія, сессия, Харьков, ЧС;
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- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 13:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решение о создании департамента чрезвычайных ситуаций приняли во время внеочередной сессии Харьковского горсовета 26 января.".