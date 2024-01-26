У Харківській міськраді – новий департамент: оповіщатиме про загрозу НС
Рішення про створення департаменту надзвичайних ситуацій ухвалили під час позачергової сесії Харківської міськради 26 січня.
«Департамент оповіщатиме й інформуватиме органи управління, сили цивільного захисту, керівний склад і населення про виникнення чи загрозу надзвичайної ситуації воєнного, природного, техногенного та соціального характеру», – повідомили у Харківській міськраді.
Працівники департаменту мають цілодобово забезпечувати системи збирання, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про надзвичайні ситуації на території міста.
«Зокрема, вони виїжджатимуть на місця виникнення таких ситуацій з залученням аварійних бригад комунальних підприємств для оперативного усунення наслідків і взаємодії з підрозділами Національної поліції, Центру екстреної медичної допомоги та іншими службами», – додали в мерії.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: департамент, міськрада, сесія, Харків, ЧС;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 13:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рішення про створення департаменту надзвичайних ситуацій ухвалили під час позачергової сесії Харківської міськради 26 січня.".