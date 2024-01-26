«Жилкомсервіс» у Харкові перейменували: яку тепер має назву КП

На позачерговій сесії Харківської міськради 26 січня депутати перейменували КП «Жилкомсервіс».

Таке рішення ухвалили з метою приведення назви у відповідність до стандартів українського правопису, зазначили у мерії.

Тепер комунальне підприємство називатиметься «Житлокомсервіс».