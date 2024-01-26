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«Жилкомсервіс» у Харкові перейменували: яку тепер має назву КП

Суспільство 13:30   26.01.2024
Вікторія Яковенко
«Жилкомсервіс» у Харкові перейменували: яку тепер має назву КП Фото: Харківська міськрада

На позачерговій сесії Харківської міськради 26 січня депутати перейменували КП «Жилкомсервіс».

Таке рішення ухвалили з метою приведення назви у відповідність до стандартів українського правопису, зазначили у мерії.

Тепер комунальне підприємство називатиметься «Житлокомсервіс».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 13:30;

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