«Жилкомсервіс» у Харкові перейменували: яку тепер має назву КП
Фото: Харківська міськрада
На позачерговій сесії Харківської міськради 26 січня депутати перейменували КП «Жилкомсервіс».
Таке рішення ухвалили з метою приведення назви у відповідність до стандартів українського правопису, зазначили у мерії.
Тепер комунальне підприємство називатиметься «Житлокомсервіс».
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 13:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На позачерговій сесії Харківської міськради 26 січня депутати перейменували КП «Жилкомсервіс».".