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67 млн – на освіту й 25 млн – на військові частини: зміни у бюджеті Харкова

Суспільство 12:48   26.01.2024
Вікторія Яковенко
67 млн – на освіту й 25 млн – на військові частини: зміни у бюджеті Харкова Фото: Харківська міськрада

До бюджету Харкова на 2024 рік внесли зміни. Рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії Харківської міськради 26 січня.

«Це обумовлено необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до розпорядження начальника ХОВА, згідно з яким бюджету міста передбачена освітня субвенція в розмірі 67,5 млн грн, а також дотація з держбюджету на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 24,2 млн грн», – повідомили у Харківській міськраді.

Там додали, що за рахунок залишку бюджетних коштів збільшили видатки на реконструкцію та капремонт вулично-дорожньої мережі на 30 млн грн, а також на забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств – на 164,1 млн грн.

Крім цього, 25,2 млн грн з бюджету спрямували на фінансування військових частин.

«Водночас обласному бюджету передбачена субвенція в розмірі 35 млн грн на аварійно-відновлювальні роботи приміщення, розташованого на території ПАТ «Харківський тракторний завод», – додали в мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 12:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До бюджету Харкова на 2024 рік внесли зміни. Рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії Харківської міськради 26 січня.".