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67 млн на образование и 25 млн на воинские части: изменения в бюджете Харькова

Общество 12:48   26.01.2024
Виктория Яковенко
67 млн на образование и 25 млн на воинские части: изменения в бюджете Харькова Фото: Харьковский горсовет

В бюджет Харькова на 2024 год были внесены изменения. Решение приняли депутаты на внеочередной сессии Харьковского горсовета 26 января.

«Это обусловлено необходимостью приведения объемов межбюджетных трансфертов в соответствие с распоряжением начальника ХОВА, согласно которому бюджету города предусмотрена образовательная субвенция в размере 67,5 млн грн, а также дотация из госбюджета на содержание учебных заведений и здравоохранения — 24,2 млн грн», — сообщили в Харьковском горсовете.

Там добавили, что за счет остатка бюджетных средств увеличили расходы на реконструкцию и капремонт улично-дорожной сети на 30 миллионов  гривен, а также на обеспечение бесперебойного функционирования коммунальных предприятий — на 164,1 миллиона.

Кроме этого, 25,2 миллиона гривен из бюджета направили на финансирование воинских частей.

«В то же время областному бюджету предусмотрена субвенция в размере 35 млн грн на аварийно-восстановительные работы помещения, расположенного на территории ПАО «Харьковский тракторный завод», – добавили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 12:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В бюджет Харькова на 2024 год были внесены изменения. Решение приняли депутаты на внеочередной сессии Харьковского горсовета 26 января.".