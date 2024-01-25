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Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать

Политика 10:18   25.01.2024
Оксана Горун
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать Фото: скрин

Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве 23-й внеочередной сессии горсовета.

Сессия в формате онлайн состоится уже завтра, в пятницу, 26 января. В повестке дня – 24 вопроса и «Разное». Начало сессии – в 10:00. Повестку дня уже опубликовали. В частности, депутаты будут вносить изменения в бюджет, назначат нового заместителя мэру Терехову (вероятно, вместо уволившегося Евгения Водовозова) и «упорядочат наименования объектов топонимии». Напомним, вчера в мэрии заявили о намерении переименовать 65 топонимов в Харькове, в том числе — улицу Пушкинскую, по которой «пушкинисты» из РФ на днях нанесли ракетный удар.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 10:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве 23-й внеочередной сессии горсовета".