Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать

Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве 23-й внеочередной сессии горсовета.

Сессия в формате онлайн состоится уже завтра, в пятницу, 26 января. В повестке дня – 24 вопроса и «Разное». Начало сессии – в 10:00. Повестку дня уже опубликовали. В частности, депутаты будут вносить изменения в бюджет, назначат нового заместителя мэру Терехову (вероятно, вместо уволившегося Евгения Водовозова) и «упорядочат наименования объектов топонимии». Напомним, вчера в мэрии заявили о намерении переименовать 65 топонимов в Харькове, в том числе — улицу Пушкинскую, по которой «пушкинисты» из РФ на днях нанесли ракетный удар.