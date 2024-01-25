Терехов скликає позачергову сесію міськради в Харкові: що вирішуватимуть
Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання 23-ї позачергової сесії міськради.
Сесія у форматі онлайн відбудеться вже завтра, в п’ятницю, 26 січня. На порядку денному – 24 питання та “Різне”. Початок сесії – о 10:00. Порядок денний вже опублікували. Зокрема, депутати будуть вносити зміни до бюджету, призначать нового заступника меру Терехову (ймовірно, замість Євгена Водовозова, який звільнився) й “упорядкують найменування об’єктів топонімії”. Нагадаємо, вчора в мерії заявили про намір перейменувати 65 топонімів у Харкові, зокрема вулицю Пушкінську, по якій “пушкіністи” з РФ днями завдали ракетного удару.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 10:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання 23-ї позачергової сесії міськради".