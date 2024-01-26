«Жилкомсервис» в Харькове переименовали: как теперь называется КП

На внеочередной сессии Харьковского горсовета 26 января депутаты переименовали КП «Жилкомсервис».

Такое решение приняли с целью приведения названия в соответствие со стандартами украинского правописания, отметили в мэрии.

Теперь коммунальное предприятие будет называться «Житлокомсервіс».