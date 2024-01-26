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«Жилкомсервис» в Харькове переименовали: как теперь называется КП

Общество 13:30   26.01.2024
Виктория Яковенко
«Жилкомсервис» в Харькове переименовали: как теперь называется КП Фото: Харьковский горсовет

На внеочередной сессии Харьковского горсовета 26 января депутаты переименовали КП «Жилкомсервис».

Такое решение приняли с целью приведения названия в соответствие со стандартами украинского правописания, отметили в мэрии.

Теперь коммунальное предприятие будет называться «Житлокомсервіс».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 13:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На внеочередной сессии Харьковского горсовета 26 января депутаты переименовали КП «Жилкомсервис».".