«Жилкомсервис» в Харькове переименовали: как теперь называется КП
Фото: Харьковский горсовет
На внеочередной сессии Харьковского горсовета 26 января депутаты переименовали КП «Жилкомсервис».
Такое решение приняли с целью приведения названия в соответствие со стандартами украинского правописания, отметили в мэрии.
Теперь коммунальное предприятие будет называться «Житлокомсервіс».
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- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 13:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На внеочередной сессии Харьковского горсовета 26 января депутаты переименовали КП «Жилкомсервис».".