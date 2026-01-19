Воевал за РФ на Харьковщине: пленный предатель получил приговор

15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил 39-летний уроженец Макеевки в Донецкой области, который добровольно перешел на сторону врага и воевал на Харьковском и Луганском направлениях.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в апреле прошлого года фигурант подписал контракт с армией РФ. Его распределили в воинскую часть 50333 на должность командира разведывательного отделения.

«За месяц после заключения контракта предатель уже обустраивал вражеские позиции в Луганской области. Главной задачей отделения под командованием осужденного было создание и усиление укрепрайонов страны-агрессора, поддержка наступательных операций и оккупация украинских территорий», — отметили в СБУ.

Затем осужденного перебросили на Купянщину, добавили правоохранители. Установлено, что он продолжал участвовать в боевых действиях против подразделений СОУ, сопровождал разведывательные выходы, а также способствовал продвижению российских подразделений в направлении украинских оборонных позиций.

«Никаких попыток уклониться от прохождения военной службы на врага или добровольно сдаться в плен мужчина не предпринимал. Во время очередной попытки продвижения на Купянском отрезке фронта боевика взяли в плен украинские военнослужащие», — рассказали в СБУ.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).