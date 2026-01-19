Воевал за РФ на Харьковщине: пленный предатель получил приговор
15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил 39-летний уроженец Макеевки в Донецкой области, который добровольно перешел на сторону врага и воевал на Харьковском и Луганском направлениях.
Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в апреле прошлого года фигурант подписал контракт с армией РФ. Его распределили в воинскую часть 50333 на должность командира разведывательного отделения.
«За месяц после заключения контракта предатель уже обустраивал вражеские позиции в Луганской области. Главной задачей отделения под командованием осужденного было создание и усиление укрепрайонов страны-агрессора, поддержка наступательных операций и оккупация украинских территорий», — отметили в СБУ.
Затем осужденного перебросили на Купянщину, добавили правоохранители. Установлено, что он продолжал участвовать в боевых действиях против подразделений СОУ, сопровождал разведывательные выходы, а также способствовал продвижению российских подразделений в направлении украинских оборонных позиций.
«Никаких попыток уклониться от прохождения военной службы на врага или добровольно сдаться в плен мужчина не предпринимал. Во время очередной попытки продвижения на Купянском отрезке фронта боевика взяли в плен украинские военнослужащие», — рассказали в СБУ.
Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).
Читайте также: «Выполнял приказ»: приговор оккупанту за расстрел пленных под Волчанском
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Воевал за РФ на Харьковщине: пленный предатель получил приговор», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 января 2026 в 16:00;