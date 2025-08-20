Live
По всей линии фронта было 175 боев – где наступала РФ на Харьковщине

Украина 08:10   20.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Южно-Слобожанском направлении ВС РФ пытались прорваться пять раз в районе Волчанска, передает Генштаб.

На Купянском – зафиксировали шесть атак врага.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Синьковки, Загрызово и Степной Новоселовки», – отметили в ГШ.

Всего в течение суток зафиксировали 175 боестолкновений.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях врага:

