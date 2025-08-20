За сутки в Харьковской области спасатели тушили 22 пожара – где горело

Четыре пожара в Харьковской области начались в результате вражеских обстрелов, уточнили в облуправлении ГСЧС.

Враг ударил по Берестинскому, Изюмскому и Харьковскому районам:

– за пределами с. Горчаковка Берестинского района горела трава и кустарники на площади 2,5 га.

– в с. Пластуновка Харьковского района горела трава на площади 500 кв.

– в с. Оскол Изюмского района горела трава на площади 10 м. кв.

– в Боровском лесничестве за пределами с. Подлиман Изюмского района горела хвойная подстилка на площади 100 кв.

Также спасатели напомнили, что накануне вечером завершилась аварийно-спасательные работы в пятиэтажке в Индустриальном районе Харькова. На месте работали 140 спасателей и 39 единиц спецтехники из Харьковского, Волынского, Житомирского, Луганского и Закарпатского гарнизонов ГСЧС.

«Всего от завалов расчищено более 1500 кв. внутренних помещений жилого дома, вывезено около 500 м куб. строительный мусор и металлические конструкции», – добавили спасатели.