За сутки в Харьковской области спасатели тушили 22 пожара – где горело
Четыре пожара в Харьковской области начались в результате вражеских обстрелов, уточнили в облуправлении ГСЧС.
Враг ударил по Берестинскому, Изюмскому и Харьковскому районам:
– за пределами с. Горчаковка Берестинского района горела трава и кустарники на площади 2,5 га.
– в с. Пластуновка Харьковского района горела трава на площади 500 кв.
– в с. Оскол Изюмского района горела трава на площади 10 м. кв.
– в Боровском лесничестве за пределами с. Подлиман Изюмского района горела хвойная подстилка на площади 100 кв.
Также спасатели напомнили, что накануне вечером завершилась аварийно-спасательные работы в пятиэтажке в Индустриальном районе Харькова. На месте работали 140 спасателей и 39 единиц спецтехники из Харьковского, Волынского, Житомирского, Луганского и Закарпатского гарнизонов ГСЧС.
«Всего от завалов расчищено более 1500 кв. внутренних помещений жилого дома, вывезено около 500 м куб. строительный мусор и металлические конструкции», – добавили спасатели.
