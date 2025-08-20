Live
За добу на Харківщині рятувальники гасили 22 пожежі – де горіло

Події 07:44   20.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу на Харківщині рятувальники гасили 22 пожежі – де горіло

Чотири пожежі на Харківщині почалися внаслідок ворожих обстрілів, уточнили в облуправлінні ДСНС.

Ворог ударив по Берестинському, Ізюмському та Харківському районах:

– за межами с. Гірчаківка Берестинського району горіла трава та чагарники на площі 2,5 га.

– у с. Пластунівка Харківського району горіла трава на площі 500 м кв.

– у с. Оскіл Ізюмського району горіла трава на площі 10 м кв.

– у Борівському лісництві за межами с. Підлиман Ізюмського району горіла хвойна підстилка на площі 100 м кв.

Також рятувальники нагадали, що напередодні увечері завершилися аварійно-рятувальні роботи у п’ятиповерхівці в Індустріальному районі Харкова. На місці працювали 140 рятувальників та 39 одиниць спецтехніки з Харківського, Волинського, Житомирського, Луганського та Закарпатського гарнізонів ДСНС.

“Загалом від завалів розчищено понад 1500 м кв. внутрішніх приміщень житлового будинку, вивезено близько 500 м куб. будівельного сміття та металевих конструкцій”, – додали рятувальники.

Читайте також: Рятувальники розібрали завали у 5-поверхівці, де загинули 7 людей у Харкові

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
