За добу на Харківщині рятувальники гасили 22 пожежі – де горіло
Чотири пожежі на Харківщині почалися внаслідок ворожих обстрілів, уточнили в облуправлінні ДСНС.
Ворог ударив по Берестинському, Ізюмському та Харківському районах:
– за межами с. Гірчаківка Берестинського району горіла трава та чагарники на площі 2,5 га.
– у с. Пластунівка Харківського району горіла трава на площі 500 м кв.
– у с. Оскіл Ізюмського району горіла трава на площі 10 м кв.
– у Борівському лісництві за межами с. Підлиман Ізюмського району горіла хвойна підстилка на площі 100 м кв.
Також рятувальники нагадали, що напередодні увечері завершилися аварійно-рятувальні роботи у п’ятиповерхівці в Індустріальному районі Харкова. На місці працювали 140 рятувальників та 39 одиниць спецтехніки з Харківського, Волинського, Житомирського, Луганського та Закарпатського гарнізонів ДСНС.
“Загалом від завалів розчищено понад 1500 м кв. внутрішніх приміщень житлового будинку, вивезено близько 500 м куб. будівельного сміття та металевих конструкцій”, – додали рятувальники.
