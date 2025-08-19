Рятувальники розібрали завали у 5-поверхівці, де загинули 7 людей у Харкові

На розборі завалів 5-поверхівці, яку росіяни масово атакували БпЛА, працювали 140 рятувальників, повідомили у ДСНС.

На місці ворожого обстрілу працювало 140 рятувальників та 39 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки з Харківського, Волинського, Житомирського, Луганського, Закарпатського гарнізонів ДСНС. Також були залучені піротехнічні, кінологічні розрахунки та психологи ДСНС.

Нагадаємо, 18 серпня через атаку російських дронів по житловому кварталу Харкова загнули 7 мирних харків’ян, серед них 2 дітей. Ще 24 зазнали травм і поранень, серед них 6 дітей. Двох людей вдалось врятувати з-під завалів.

Від завалів розчистили вже понад 1500 м₂ внутрішніх приміщень житлового будинку, з місця теракту вивезли близько 500 м₃ будівельного сміття та металевих конструкцій.