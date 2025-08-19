Live
  • Вт 19.08.2025
  • Харків  +24°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.17

Рятувальники розібрали завали у 5-поверхівці, де загинули 7 людей у Харкові

Події 18:34   19.08.2025
Оксана Якушко
Рятувальники розібрали завали у 5-поверхівці, де загинули 7 людей у Харкові

На розборі завалів 5-поверхівці, яку росіяни масово атакували БпЛА, працювали 140 рятувальників, повідомили у ДСНС.

На місці ворожого обстрілу працювало 140 рятувальників та 39 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки з Харківського, Волинського, Житомирського, Луганського, Закарпатського гарнізонів ДСНС. Також були залучені піротехнічні, кінологічні розрахунки та психологи ДСНС.

Нагадаємо, 18 серпня через атаку російських дронів по житловому кварталу Харкова загнули 7 мирних харків’ян, серед них 2 дітей. Ще 24 зазнали травм і поранень, серед них 6 дітей. Двох людей вдалось врятувати з-під завалів.

Від завалів розчистили вже понад 1500 м₂ внутрішніх приміщень житлового будинку, з місця теракту вивезли близько 500 м₃ будівельного сміття та металевих конструкцій.

Читайте також: “Не можу я, мій собака!”: відео порятунку мешканців п’ятиповерхівки в Харкові

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Водія, що їздив вулицями підшофе, копи впіймали у Харкові
Водія, що їздив вулицями підшофе, копи впіймали у Харкові
19.08.2025, 19:04
Несолодкий рік. Якою буде ціна меду у 2025 році в Харкові та області
Несолодкий рік. Якою буде ціна меду у 2025 році в Харкові та області
19.08.2025, 18:02
Рятувальники розібрали завали у 5-поверхівці, де загинули 7 людей у Харкові
Рятувальники розібрали завали у 5-поверхівці, де загинули 7 людей у Харкові
19.08.2025, 18:34
Два райони Харкова залишаться без води у середу: адреси
Два райони Харкова залишаться без води у середу: адреси
19.08.2025, 15:23
Авто «швидкої» на Харківщині атакував дрон: поранені медики (фото)
Авто «швидкої» на Харківщині атакував дрон: поранені медики (фото)
19.08.2025, 16:46
«Бачимо, як росіяни активізувались в районі Липців» – ОТУВ «Харків»
«Бачимо, як росіяни активізувались в районі Липців» – ОТУВ «Харків»
19.08.2025, 16:14

Новини за темою:

16:20
Пожежа виникла у приватній садибі внаслідок удару БпЛА РФ на Харківщині
21:53
КАБами та БпЛА росіяни знову атакували Харківщину
13:48
Раптовий «приліт» в Харкові у суботу: стан постраждалих
11:17
Дівчинка в комі після удару російських БпЛА по Харківщині – Синєгубов
09:31
По Харківщині вдарили 34 “Герані” – Синєгубов заявив про постраждалих

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Рятувальники розібрали завали у 5-поверхівці, де загинули 7 людей у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2025 в 18:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На розборі завалів 5-поверхівці, яку росіяни масово атакували БпЛА, працювали 140 рятувальників, повідомили у ДСНС.".