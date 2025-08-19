Live
“Не можу я, мій собака!”: відео порятунку мешканців п’ятиповерхівки в Харкові

Україна 11:05   19.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео, в якому показані перші хвилини після прибуття копів на місце “прильоту” в Харкові. 

Зокрема на ньому видно, як поліцейські діставали з-під завалів жертв російської агресії в Індустріальному районі. А один із постраждалих переживав за свого чотирилапого друга – він шукав свого собаку, який, ймовірно, зник після обстрілу.

Наші патрульні негайно прибули на місце обстрілу та разом з іншими службами визволяли людей із-під завалів, супроводжували постраждалих до карет швидкої допомоги та робили все можливе, аби врятувати життя“, – написав Білошицький.

Відео: Олексій Білошицький/телеграм

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 05:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що Індустріальний район Харкова потрапив під обстріл ворога – росіяни вдарили по п’ятиповерхівці п’ятьма БпЛА. На місці «прильоту» почалася пожежа, а під завалами опинилися люди. Відомо про сімох загиблих – серед них півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. Постраждалих – близько двох десятків.

Читайте також: ДСНС: аварійно-рятувальні роботи на місці удару в Харкові тривають уже добу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
