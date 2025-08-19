“Не можу я, мій собака!”: відео порятунку мешканців п’ятиповерхівки в Харкові
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео, в якому показані перші хвилини після прибуття копів на місце “прильоту” в Харкові.
Зокрема на ньому видно, як поліцейські діставали з-під завалів жертв російської агресії в Індустріальному районі. А один із постраждалих переживав за свого чотирилапого друга – він шукав свого собаку, який, ймовірно, зник після обстрілу.
“Наші патрульні негайно прибули на місце обстрілу та разом з іншими службами визволяли людей із-під завалів, супроводжували постраждалих до карет швидкої допомоги та робили все можливе, аби врятувати життя“, – написав Білошицький.
Відео: Олексій Білошицький/телеграм
Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 05:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що Індустріальний район Харкова потрапив під обстріл ворога – росіяни вдарили по п’ятиповерхівці п’ятьма БпЛА. На місці «прильоту» почалася пожежа, а під завалами опинилися люди. Відомо про сімох загиблих – серед них півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. Постраждалих – близько двох десятків.
Читайте також: ДСНС: аварійно-рятувальні роботи на місці удару в Харкові тривають уже добу
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Не можу я, мій собака!”: відео порятунку мешканців п’ятиповерхівки в Харкові»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2025 в 11:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Олексій Білошицький опублікував відео, в якому показані перші хвилини після прибуття копів на місце “прильоту” в Харкові. ".